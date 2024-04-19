بغداد تحتضن بطولة (استر جوردي) لتنس كرة القدم

2024-04-19 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة (استر جوردي) الممهدة لبطولة كأس العالم للشباب لتنس كرة القدم التي تضيفها قاعة الشعب المغلقة .وذكر بيان لاتحاد تنس كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم صفاء صاحب ومدرب المنتخب الوطني أسعد الساعدي استقبلوا ممثل الاتحاد الدولي للعبة السويسري (جوزيف رونث فلو) ومنتخبات سلوفاكيا وسويسرا ".وأضاف البيان أن "رئيس الاتحاد أجرى بصحبة الوفود المشاركة جولة ميدانية في بغداد شملت قاعة الشعب المغلقة للألعاب وملعب الشعب الدولي ومقر الاتحاد العراقي في وزارة الشباب والرياضة، حيث عبر الوفد عن سعادته الكبيرة لما تشهده العاصمة بغداد من تطور عمراني وبيئة آمنة لجميع الوفود القادمة".