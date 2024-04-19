محافظ بغداد: الأيام المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع خدمية

2024-04-19 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، أن الأيام المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع خدمية.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي أجرى جولة ميدانية لمتابعة مشاريع المحافظة المنفذة تحت إشراف قسم الشؤون البلدية في منطقة التاجيات".وقال العلوي حسب البيان: إن "هذه الجولة تأتي ضمن المنهج الذي اتبعناه منذ أن تولينا المسؤولية في محافظة بغداد وحتى الآن، بالاعتماد على الزيارات وتكثيف العمل الميداني للتعرف عن كثب على المشاريع المنفذة، والاستماع إلى مناشدات وطلبات الأهالي"، مشيراً إلى أن"منطقة التاجيات تقع ضمن مساحة ومسؤولية أمانة بغداد لكن أسلوبنا بالعمل الحالي هو التكامل والتعاون والتنسيق مع أي جهة لغرض تقديم أفضل الخدمات".وأضاف العلوي أن "مساحة التبليط بلغت (96) ألف متر مربع، وضمن المواصفات القياسية وبحضور وبمتابعة مهندسي المحافظة، حيث سيتم الإنجاز وفق الزمني المحدد"، لافتاً إلى أن"الأيام المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع مماثلة للنهوض بالواقع الخدمي لأهالي العاصمة الكرام".