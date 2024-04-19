2024-04-19 12:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد مسؤول إسرائيلي لصحيفة “واشنطن بوست” أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية داخل إيران، مشيرا إلى أن “الهدف من الضربة إرسال إشارة إلى طهران بأن لدينا القدرة على الضرب داخل إيران”. يأتي ذلك، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية عن هجوم إسرائيل على قاعدة جوية في أصفهان. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن دفاعات إيران أسقطت 3 مسيرات وأن […]

ظهرت المقالة مسؤول إسرائيلي: الهدف من الضربة إرسال إشارة إلى طهران أولاً على Eishan.