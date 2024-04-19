2024-04-19 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الجمعة، بالعثور على جثة منتسب في الحشد الشعبي قضى غرقاً في نهر الزاب شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية والأهالي عثروا اليوم، على جثة شاب غرق في نهر الزاب بمنطقة طق طق بناحية التون كوبري (45كم شمالي كركوك)، وهو منتسب في الحشد الشعبي".

وأضاف أن "الشاب كان برفقة أصدقائه في نزهة، وقامت قوة من الشرطة بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".