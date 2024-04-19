القاضي زيدان في الدواحة للمشاركة بالمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية

2024-04-19 13:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بغداد / إعلام القضاء

وصل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة اليوم الجمعة الموافق 19 /4 /2024 للمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "السيد رئيس المجلس ترأس وفدا قضائيا للمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي تستضيفه جامعة قطر يومي السبت والأحد 20-21 نيسان، وضم الوفد السادة القضاة رائد حميد مصلح رئيس استئناف نينوى وقضاة المحاكم التجارية كلا من تغريد عبد المجيد ناصر و إبراهيم عبد الحميد وعمار احمد مصطفى".

ويذكر ان القضاء العراقي انضم إلى المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في لندن وشارك في الاجتماعات السنوية التي انعقدت في نيويورك وسدني.