2024-04-19 13:24:03 - المصدر: واع

ميسان - واع- شذى السودانييحل فريق نفط ميسان لكرة اليد في الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة ضيفاً على نظيره الشرطة في المباراة التي تحتضنها قاعة نادي الجيش لحساب منافسات دوري النخبة العراقي للموسم الحالي (2023-2024).وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق نفط ميسان لكرة اليد سيلاقي اليوم نظيره الشرطة حامل لقب الموسم الماضي لحساب الدور الثالث من المرحلة الأولى لبطولة دوري النخبة العراقي للموسم الحالي (2023-2024) ".وأضاف أن "نفط ميسان أكمل تحضيراته وعزز صفوفه ببعض اللاعبين وهو على أتم الجاهزية لخوض هذه المباراة الصعبة، لاسيما أمام فريق ينافس على المركز الأول وثقتنا كبيرة بالكادر التدريبي واللاعبين لتحقيق نتيجة طيبة ترضى طموحات الادارة والجمهور".