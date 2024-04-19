العثور على مقبرة جماعية للإيزيديين في سنجار

2024-04-19 13:24:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "بتريكور" المعنية بحقوق الإنسان، يوم الجمعة، عن العثور على مقبرة جماعية جديدة في لضحايا إيزيديين جرى قتلهم على أيدي عناصر تنظيم داعش في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المقبرة تم العثور عليها في مجمع الجزيرة "سيبا شيخدري" وتعود لضحايا فقدوا خلال الإبادة الجماعية للإيزيديين في العام 2014.

وأشارت إلى أنها تلقت إخباراً من عمال كانوا يعملون على تعديل طريق لغرض وضع الأرصفة وعثروا على المقبرة أثناء الحفر، وعلى الفور توجه فريق من المنظمة للموقع.

وأضافت أنه "تم تبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ومشاركة الإحداثيات معه والعمل على إحقاق العدالة وتقديم الدعم لأسر الضحايا".

يشار إلى أن تنظيم داعش اجتاح قضاء سنجار في آب/ أغسطس 2014 وارتكب جرائم إبادة جماعية بحق الإيزيديين كما قام باختطاف أكثر من خمسة آلاف من النساء والأطفال وما زال المئات منهم مجهوليّ المصير.