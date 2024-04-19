بعد انباء استخدام الاجواء العراقية بالهجوم على ايران.. البرلمان يتحرك إثر مؤشر "خطير"- عاجل

2024-04-19 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، على استخدام الاجواء الجوية العراقية من قبل اسرائيل لضرب ايران، ووصفته بـ المؤشر الخطير".

وقال عضو اللجنة مهدي تقي، في تصريح لـ "بغداد اليوم"، ان "اقدام الكيان الصهيوني على استخدام الاجواء الجوية العراقية لضرب ايران، مؤشر خطير، ويجب ان يكون هناك تحرك نحو المجتمع الدولي والاممي لمنع استخدام الاجواء العرقية للاعتداء على اي دولة ".

وشدد تقي على "ضرورة الاسراع في شراء منظومات الدفاع الجوي المتطورة لحماية اجواء العراق ومنع خرق السيادة أو تهديد الأمن القومي العراقي".

واختتم تقي تصريحاته بالتأكيد على ان "لجنة الامن والدفاع ستعمل على استضافة المسؤولين في الجهات الامنية لمناقشة تداعيات استخدام الاجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت صورًا يظهر فيها بقايا صاروخ صهيوني كان متجها الى ايران في محافظة واسط.

وبحسب مواقع التواصل التي تابعتها "بغداد اليومو"، فأنه تم العثور على بقايا صاروخ صهيوني كان متجها الى ايران وسقط في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

وكانت وسائل محلية قد نقلت عن مصدر امني قوله بانه "لم يتم تسجيل وقوع أي استهداف داخل العمق العراقي من جميع الجوانب، لكن الرادارات العسكرية سجلت مرور أجسام غريبة فوق أجواء العراق"، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

فيما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، بسماع انفجارات وسط مدينة أصفهان، وأكدت إيران عدم وقوع هجوم صاروخي أو تضرر المنشآت الحساسة.

بينما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها السبت الماضي، وقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الموضوع.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد، مؤكدة إسقاط 3 مسيّرات صغيرة -تعرف باسم الطائرات الانتحارية وتُعرف بأنها لا تقطع مسافات طويلة- قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش.

وأكدت الوكالة أن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو انفجارات كبيرة، في حين أفاد التلفزيون الرسمي بعدم تأثر أي منشآت نووية أو استهداف مواقع نووية في مدينة اصفهان.