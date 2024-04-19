استهداف عجلة قيادي سابق بالاتحاد الوطني بعبوة ناسفة في السليمانية

2024-04-19 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفادت مصادر مطلعة في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، باستهداف سيارة قيادي سابق في الاتحاد الوطني الكردستاني بعبوة ناسفة.

وذكرت المصادر لوسائل اعلام كردية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "عبوة ناسفة انفجرت بسيارة القيادي السابق بالاتحاد الوطني الكردستاني (عطا سراوي) وسط سوق سرجنار بالمدينة".

واضافت، أن "القيادي كان من جناح الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي"، مبينةً أن "الجهات الامنية كالشرطة والآسايش لم تصدر بيانات رسمية حتى الان".

إلى ذلك، قال مصدر من آسايش السليمانية إن "العبوة استهدف القيادي السابق (عطا سراوي) ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، والتحقيق جار في القضية".



