شرطة بابل "تكذب" انباء الانفجارات بالمحافظة وتوجه دعوة للمواطنين

2024-04-19 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

نفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، الانباء التي تحدثت عن سماع أصوات انفجارات في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات مغلوطة حول سماع أصوات انفجارات في محافظة بابل"، مؤكدة ان "هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

ودعا البيان المواطنين الى "عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة "، مشددا على ان "الوضع الأمني في محافظة بابل مستقر تماماً، والقوات الأمنية تواصل مهامها في حفظ الأمن والنظام العام".

ونوهت القيادة في بيانها الى "ضرورة ابلاغ المواطنين عن أي معلومات أو شائعات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو مراكز الشرطة القريبة ".