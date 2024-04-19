2024-04-19 13:42:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية لصحيفة “جيروزاليم بوست” إن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ”أسباب استراتيجية”. وقالت المصادر: “العين بالعين، والسن بالسن. لكن إسرائيل لن تتبنى رسميا المسؤولية عن هذا الهجوم لأسباب استراتيجية”، معتبرة أن الإيرانيين يزعمون أنه كان “انفجارا في مصنع لأنهم يرغبون في تجنب التصعيد”. ولفتت المصادر إلى أنه من غير الواضح سبب […]

ظهرت المقالة إعلام عبري: إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران أولاً على Eishan.