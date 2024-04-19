2024-04-19 13:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان، انهم مستعدون للعب دور في حل مشكلة تصدير النفط بين أربيل وبغداد. وقال أرسلان خلال بقاء متلفز ان “تركيا مستعدة للعب دور في حل مشكلة تصدير النفط بين أربيل وبغداد”، مشيراً الى “أن رئيس الجمهورية التركي سيزور بغداد وبعدها الى أربيل يوم الاثنين القادم”. وأضاف بيرقدار “ان خط الانانبيب […]

ظهرت المقالة وزير تركي: مستعدون للوساطة بين بغداد وأربيل لحل مشكلة تصدير النفط أولاً على Eishan.