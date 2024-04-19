الإعلام الحكومي يعلن قرب انطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني

2024-04-19 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نور الزيديأعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، قرب انطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني تجريبياً، وفيما أكد أن نظام الحوكمة الإلكترونية حقق أربع منافع من بينها الحدّ من ظاهرة تزوير وتسريب الوثائق الرسمية، أشار إلى أن عملية الأتمتة الإلكترونية ستشمل إقليم كردستان.وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تواصل إجراءاتها في عملية أتمتة البرامج ضمن نظام الحوكمة الالكترونية بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "هذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة في البرنامج الحكومي في عملية تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين في جميع مؤسسات الدولة".وأضاف مجيد أن "أحد أهم البرامج التي يعمل عليها المركز ضمن نظام الحوكمة الإلكترونية هو بوابة أور الإلكترونية والتي تجاوزت الخدمات المقدمة فيها 370ـ 375 خدمة إلكترونية تشمل جميع الوزارات والقطاعات ومديرياتها".وتابع أن "بوابة أور سهلة الاستخدام ومتاحة أمام جميع المواطنين للتسجيل عبر رقم الهاتف الخاص به ثم اختيار الوزارة والمديرية والقطاع ومن ثم الخدمة، ويتم إنجاز كل المعاملات المتوفرة داخل هذه البوابة إلكترونياً"، مؤكداً أن "هذه العملية أسهمت في تسهيل إنجاز المعاملات والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري والمالي وأيضاً الحد من ظاهرة تزوير وتسريب الوثائق الرسمية، وإلغاء نظام صحة الصدور الورقية وتحويلها إلكترونياً ".وأشار إلى أن "عملية التسجيل عبر منصة أور بلغت حتى الآن 82 مؤسسة ما بين وزارة وهيئة ومحافظة دخلت بهذا النظام، وايضا تم إصدار بحدود 5 ملايين وثيقة إلكترونية وثيقة صحة صدور بدل الورقية حيث أسهمت المنصة بإنجاز معاملات المواطنين".وأوضح مجيد، أن "مركز البيانات الوطني يعمل على تقديم آخر خدمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وهي التوقيع الإلكتروني، ومن المقرر أن يتم البث التجريبي لهذه الخدمة في دائرة تسجيل الشركات، وستشمل الشركات ثم تعمم على بقية المواطنين"، مؤكداً أن "هذه العملية ستسهل إنجاز المعاملات".ولفت إلى أن "التوقيع الإلكتروني في بعض المعاملات المحدودة لا يستوجب حضور المعني إلى المؤسسة"، مبيناً أن "عملية الأتمتة الإلكترونية ستشمل إقليم كردستان، حيث إن نظام صحة الصدور وبعض الأنظمة وإنجاز المعاملات ومتابعتها ما بين المركز والإقليم تم إدراجها ضمن بوابة أور الإلكترونية وتم العمل بها".وأكد أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة مركز البيانات عازمة على المضي نحو التحول الرقمي، وهناك جدية من الحكومة بالتعامل مع هذا الملف، والعمل مستمر والتنسيق عالي المستوى ما بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر مركز البيانات الوطني وجميع مؤسسات الدولة (وزارات وهيئات ومحافظات) وكل هذه الإجراءات جاءت من أجل العمل على تبسيط الإجراءات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين".ونوه بأن "هناك خدمة إرشادية عبر الرقم 5599 المجاني من الـ9 صباحاً ولغاية الـ 12 مساءً تستقبل الاتصالات مجاناً للاستعلام عن الخدمات وآلية التسجيل وأي معوقات ومشاكل قد تحدث"، مبيناً أن "هناك تحديات بسيطة يتم تجاوزها مع الجهات ذات العلاقة".