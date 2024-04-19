الموارد المائية توضح أهداف انعقاد مؤتمر المياه بنسخته الرابعة

2024-04-19 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبيأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أهداف انعقاد مؤتمر المياه بنسخته الرابعة، فيما أكدت استيراد أجهزة يابانية ذات تقنيات حديثة في ري الأراضي.وقال وزير الموارد عون ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مؤتمر بغداد الدولي للمياه بنسخته الرابعة سيتضمن مشاركة عدد كبير من الدول العربية والإقليمية، فضلاً عن الإقبال الشديد من المنظمات العالمية من أجل تقديم البحوث والدراسات بشأن ملف المياه".وأوضح أن "المؤتمر سيعقد لمدة 3 أيام، بيوم يسبق عقد المؤتمر ويومين رسميين"، منوهاً بأن "المؤتمر علمي ويهدف لتسليط الضوء على مشكلة المياه والنقص الحاد في الموارد المائية التي تعاني منها العديد من الدول".وأشار الى أنه "بعد انتهاء المؤتمر الثالث للمياه تم تشكيل سكرتارية للمؤتمر الرابع من أجل العمل على الإعداد له بالمستوى العالي"، مبيناً أن "المؤتمر حقق صدى كبير والعديد من الجهات خاطبت من أجل حضور المؤتمر".وأضاف أن "مشكلة المياه تحتاج الى أن تضع على طاولة النقاش من قبل المجتمعات الدولية كافة، وهناك تعاون من قبل جميع الأطراف لوضع الحلول المبنية على أساس المنفعة العامة".وأضاف أن "العراق لديه علاقات مع بعض مؤسسات الولايات المتحدة منها المسح الجيولوجي، حول تقديم المعلومات المهمة الدقيقة عن الوضع المائي والأحواض النهرية لنهري دجلة والفرات، بالإضافة الى التعاون مع الجانب الياباني وتقديم بعض التقنيات في مجال استخدام المياه، والتي كان لها تأثير إيجابي من حيث تقليل كمية المياه المستخدمة للري وزيادة غلة الإنتاج بالنسبة لمحصول الحنطة".وتابع أن "العراق استورد العديد من الأجهزة اليابانية لغرض تعديل الأراضي بواسطة الاشعة الليزرية، وهي تقنية نظيفة متطورة".