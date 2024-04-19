الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في الهند

2024-04-19 14:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

بدأ ملايين الهنود الجمعة بالتصويت في انتخابات تشريعية تستمر ستة أسابيع وهي بمثابة استفتاء على ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الشعبوي الذي دافع عن نوع حازم من السياسة القومية الهندوسية ويسعى لولاية ثالثة نادرة كزعيم للبلاد. وبدأ الناخبون يصطفون في مراكز الاقتراع قبل ساعات من السماح لهم بالدخول في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في الولايات الـ21 الأولى لإجراء التصويت، من جبال الهيمالايا إلى جزر أندامان الاستوائية. وينتخب ما يقرب من 970 مليون ناخب (أكثر من 10٪ من سكان العالم) 543 عضوًا في مجلس النواب بالبرلمان لمدة خمس سنوات خلال الانتخابات المتعاقبة التي تستمر حتى الأول من يونيو، وسيتم فرز الأصوات