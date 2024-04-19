مقتل عنصر من البيشمركة بقصف الطائرات التركية شمال اربيل

2024-04-19 14:00:09 - المصدر: قناة الثامنة

قتل احد عناصر قوات البيشمركة في قصف الطائرات التركية الحربية على احدى القرى الواقعة في قضاء سيدكان شمال محافظة اربيل. وعلمت قناة الثامنة ان الطائرات التركية الحربية استهدفت سيارة البيشمركة وادى الى مقتله. وقال مدير الصحة في سيدكان كروان فيصل لقناة الثامنة إن الطائرات الحربية التركية استهدفت الليلة الماضية مركبة للبيشمركة في قرية شيخ رش التابعة لناحية سيدكان. واضاف فيصل ان البيشمركة سقط في نهر القرية اثر استهداف سيارته، دون ان يعلم أحد به، وتوفي اثناء نقله إلى مستشفى سيدكان في اليوم التالي بعد العثور عليه في النهر. واشارت الى ان اسم الضحية هو قادر رشكوي ويبلغ من العمر 46