2024-04-19 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نظم العشرات من اهالي قضاء الفجر اليوم، وقفة احتجاجية في مدخل القضاء للمطالبة بإكمال الممر الثاني المتوقفة لأسباب مجهولة، رافعين لافتات كتب عليها، ارواح الناس امانة باعناقكم، اعادة العمل بطريق الموت.وقال شهود عيان لشبكة اخبار الناصرية، إن العشرات من اهالي قضاء الفجر نظموا اليوم وقفة إحتجاجية بعد تسجيل...

The post بالصور: وقفة احتجاجية تطالب بإكمال الممر الثاني لطريق فجر – ال بدير شمال الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.