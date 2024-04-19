2024-04-19 14:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، اليوم الجمعة، ضرورة رف أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، فيما أشار الى أن أمريكا تضغط على العراق لاصلاح النزام النصرفي. وقال الزرفي، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي يجب ان يكون اكثر من 1500 دينارا من اجل خلق تنمية اقتصادية حقيقية، مبينا أن سعر صرف الحالي يسمح لاضعاف الصناعة المحلية. وأضاف، أن ايرادات الصادرات النفطية العراقية تذهب الى البنك الفيدرالي الامريكي في حسابين، لافتا الى أن البنك الفيدرالي الامريكي انتبه الى وجود ارقام مختلفة عن استيرادات العراق من الكمارك والبنك المركزي مما ادى الى تغيير الية تمويل التجارة. وأضاف عضو اللجنة المالية، ان عدم دفع الضرائب والرسوم الكمركية احدى اهم المؤشرات لدى الامريكان حول الاقتصاد. وبين الزرفي، أن حكومة الكاظمي اغفلت انشاء منصة الدولار بالرغم من مطالبة امريكا بذلك، مشيرا الى أن امريكا تضغط على العراق لاصلاح النظام المصرفي وخلال 5 سنوات سنقضي على التعامل النقدي.