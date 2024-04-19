2024-04-19 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

انتقد رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024) عملية وضع المطبات بالطرق السريعة، كاجراء للحد من تكرار حادثة مقتل عدد من الطلاب بحادث مروري بقضاء الهارثة.

وقال البدران في تصريحات لـ "بغداد اليوم"، ان مثل هذه المطبات قد تتسبب بحوادث مرورية اكثر كون المركبات التي تمر بتلك الشوارع قد تتفاجئ بوضع هذه المطبات".

واقترح البدران وضع مفارز مرورية امام المدارس، لتسهيل عملية عبور التلاميذ والطلبة، عبر جانبي الطريق، لاسيما السريعة منها، ومن ثم التوجه لبناء المدارس في داخل المناطق لمنع عبور الطلبة.

يذكر ان 6 تلاميذ توفوا واصيب 9 آخرين بحادث دهس في قضاء الهارثة شمال البصرة اثناء عبورهم الشارع.

وذكرت الحكومة المحلية أن الحادث وقع بسبب السرعة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة نوع مستوبيشي الحمل وعدم سيطرته على المركبة مما أدى إلى انحرافها باتجاه الجانب الأيمن من الطريق ونزولها باتجاه المنطقة السكنية واصطدامها بمركبة نوع دايو كانت متوقفة قرب إحدى الدور.

وقد دهس طلاب المدرسة الذين كانوا يسيرون بجانب الطريق مما تسبب بإصابة تسعة ووفاة ستة، مشيرا إلى إكمال إجراءات المخطط المروري وتسليمه إلى مركز الهارثة.