القاضي زيدان في الدوحة للمشاركة بالمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية

2024-04-19 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، الى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية.

وقال اعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس المجلس ترأس وفدا قضائيا للمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي تستضيفه جامعة قطر يومي السبت والأحد 20-21 نيسان الجاري".

وأوضح البيان، ان "الوفد ضم القضاة رائد حميد مصلح رئيس استئناف نينوى وقضاة المحاكم التجارية كلا من تغريد عبد المجيد ناصر و إبراهيم عبد الحميد وعمار احمد مصطفى".

يشار الى ان القضاء العراقي انضم إلى المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في لندن وشارك في الاجتماعات السنوية التي انعقدت في نيويورك وسدني.