اليوم .. قمتان سلويتان في ثمن نهائي الدوري الممتاز

2024-04-19 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتستضيف قاعة الشعب المغلقة ببغداد اليوم الجمعة مواجهة مهمة ضمن سلسلة آخر مباريات دور الثمانية من الدوري الممتاز لكرة السلة، تجمع فريق الشرطة مع دجلة الجامعة، بينما تشهد قاعة الكرخ مباراة أخرى بين الكرخ وفريق الحشد الشعبي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الشرطة يواجه دجلة الجامعة بمعنويات وطموح بعد أن تعادل في المواجهات السابقة (2-2) ويسعى الى تحقيق الفوز والظفر ببطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بنتيجة إيجابية بمؤازرة جماهيره، بينما يأمل فريق دجلة الجامعة الى حسم مجريات المواجهة والتعامل مع أشواطها بشكل حذر بغية التواجد في الدور المقبل".وأضاف أن " الأصفر الكرخي يطمح إلى بلوغ ركن من أركان المربع الذهبي في مواجهة لا تخلو من الأهمية عندما يلاقي فريق الحشد الشعبي الذي يسعى الى تصحيح المسار وحجز أحد المقعدين المتبقين من المربع الذهبي وطي صفحة الخسارة الماضية أمام الكرخ ضمن سلسلة لقاءات دور ثمن النهائي".