رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يصل قطر

2024-04-19 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، الدوحة عاصمة دولة قطر، اليوم الجمعة، للمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "رئيس المجلس ترأس وفدا قضائيا للمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي تستضيفه جامعة قطر يومي السبت والأحد 20-21 نيسان".

وضم الوفد القضاة رائد حميد مصلح رئيس استئناف نينوى وقضاة المحاكم التجارية كلا من: "تغريد عبد المجيد ناصر و إبراهيم عبد الحميد وعمار احمد مصطفى".

ويذكر ان القضاء العراقي انضم إلى المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في لندن وشارك في الاجتماعات السنوية التي انعقدت في نيويورك وسدني.