2024-04-19 14:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

هاجم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، حراك الجيل الجديد ومسؤوليه، مؤكدا بأن الدور الذي يمارسه الحراك في إقليم كردستان بعيد كل البعد عن المعارضة.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "دور رئيس الحراك شاسوار عبد الواحد وشقيقته هو دور تسقيطي وشعبوي وهما أبعد ما يكون عن المعارضة التقويمية".

وأضاف أن "هذا الحراك يقتصر عمله على شخصين شغلهما الشاغل هو استهداف حكومة الإقليم وتسقيط إنجازاتها في محاولة منهم لتضليل الرأي العام في كردستان"، مستدركا بالقول "لكنهم الأكثر فسادا وعليهم عشرات الملفات سواءً في محاكم الإقليم أو العاصمة بغداد، ويجب على القضاء العراقي أخذ دوره في هذا المجال".

وكان السياسي الكردي لطيف الشيخ، أكد الثلاثاء (5 آذار 2024)، أن من يدعون إلى الإصلاح ويتحدثون عن الفساد في بغداد عليهم كشف الفساد الكبير الذي يمارسه زعيمهم وأشقائه.

وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "النصب والاحتيال على المواطنين وبناء مجمعات سكنية دون المواصفات المطلوبة وبيعها بأسعار خيالية على المواطنين والضحك على المستثمرين ورجال الأعمال، كل تلك الأفعال مارسها زعيم الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد واشقائه".

وأضاف أنه "من الغريب أن قناة الجيل الجديد والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لهم لا تتحدث عن عمليات الفساد وغسيل الأموال التي يمارسونها، وعن عشرات الدعاوى المقامة ضدهم".

وأشار إلى أن "على القضاء في السليمانية وعموم الإقليم أن يضرب بيد حديد وأن لا يخضع للمساومة من أي جهة عراقية أو دولية، وخاصة في قضية الدفاع عن حقوق المواطنين واسترداد أموالهم المنهوبة".