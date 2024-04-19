لجنة برلمانية تعلق على نتائج زيارة السوداني الى واشنطن

2024-04-19 14:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، علي المكصوصي، اليوم الجمعة، (19نيسان 2024)، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن "سوف تعزز فرص الاستثمار خلال المرحلة المقبلة".

وقال المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية مختلفة، وهناك بيئة آمنة لهذا الاستثمار مع الاستقرار الأمني وكذلك السياسي"، مبينا ان "زيارة السوداني الأخيرة الى واشنطن سوف تعزز فرص الاستثمار وستكون هناك شركات عالمية تعمل في العراق، وهذا اكيد له نتائج إيجابية كبيرة على عموم الوضع الاقتصادي".

وبين، ان "الحكومة العراقية تعطي ملف الاقتصاد والاستثمار أولوية كبيرة، ولهذا السوداني اهتم كثيرا بهذا الملف خلال زيارته لواشنطن، والمرحلة المقبلة، سوف تكون هناك فرص استثمارية بمختلف القطاعات، وسيكون العراق ساحة للشركات العالمية".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بدأ منذ ليل السبت/ الأحد، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة ألتقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن وأبرز أعضاء إدارته، كما رعا السوداني توقيع مذكرات تفاهم عدة كانت غالبيتها بمجال الطاقة واستثمار الغاز.