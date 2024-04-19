2024-04-19 14:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تساءل الخبير النفطي. نبيل المرسومي، في منشور له، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024) عن جدوى انشاء العراق لمجمع للبتروكيمياويات والتكرير في مصر.

المرسومي وفي منشور به على منصة "الفيسبوك" تابعته "بغداد اليوم"، كشف عن وجود دراسة لفكرة انشاء مجمع للبتروكيمياويات والمصافي في عين السّخنة بمصر، مضيفا بأن مثل هذا المجمع يعد من الصناعات النفطية الاستراتيجية التي يفتقد اليها العراق، وما يملكه مثها تعتبر "متقادمة جدا".

وبحسب المرسومي، فأن وجود مثل هذه المجمعات في العراق، تؤدي الى تشكيل سلسلة مهمة من حلقات الربط الامامية والخلفية التي تفضي الى تطوير الاقتصاد العراقي وتنويعه وتوفير فرص عمل عديدة والحصول على مصادر جديدة من العملات الأجنبية وتقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي.

وابدى المرسومي استغرابه من التفكير في انشاء هذا المجمع، في مصر وليس في العراق، لان هذا يمكن ان يحدث فقط اذا كان البلد يمتلك صندوقاً سيادياً يستثمر من خلاله بعض الأصول في الصناعات النفطية، خارج البلد، كما هو شأن الدول الخليجية، ولكن الحال مختلف في العراق فهو بحاجة ماسة الى هذه الصناعات في الداخل، وليس في الخارج، وهو أيضا لا يمتلك صندوقاً سيادياً، حتى يمكن الاستثمار في الأصول.