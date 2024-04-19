انفجار سيارة قيادي سابق في الاتحاد الوطني بالسليمانية

2024-04-19 14:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

قال مصدر في اسايش السليمانية لقناة الثامنة ان سيارة انفجرت في حي سرجنار داخل مدينة السليمانية وادى الانفجار الى الحاق اضرار مادية بسيارتين. واعلن جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية في بيان عن استمرار التحقيقات في حادث تفجير سيارة بحي سرجنار بالسليمانية واعلان تفاصيل الحادث لاحقا. ومن جانبه اكد جهاز اسايش اقليم كوردستان انفجار السيارة دون وقوع اية اصابة بشرية والبدء بالتحقيقات في الحادث. مدير طوارىء السليمانية سامان نادر قال لقناة الثامنة ان الانفجار لم يخلف اية اصابات بشرية. الى ذلك اكد عضو القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني عطا سراوي لقناة الثامنة ان السيارة التي انفجرت، سيارته الشخصية. وقال سراوي