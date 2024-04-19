2024-04-19 15:36:04 - المصدر: واع

بغداد – واعسمت الهيئة الإدارية لنادي نوروز السوري نزار محروس مدرباً لفريقها الكروي خلفاً للمدرب المستقيل ولي كريم لتكملة مشوار الفريق في منافسات دوري النجوم العراقي للمحترفين للموسم الحالي (2023-2024).وذكر بيان المكتب الإعلامي لدوري النجوم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "إدارة نادي نوروز سمت المدرب السوري نزار محروس لقيادة الكادر الفني لفريقها الكروي المشارك في دوري النجوم العراقي للمحترفين ".وأضاف أن "محروس سبق وأن درب منتخب سوريا الوطني كما أشرف على عدة أندية عراقية منها نادي زاخو ونادي أربيل ودرب أيضاً فريق الجزيرة الأردني وفريق حتا الإماراتي".يشار الى أن تعاقد إدارة زاخو مع المدرب السوري نزار محروس جاء بعد تقديم المدرب ولي كريم استقالته في وقت سابق والتي جاءت استجابة لرغبة جماهير نادي نوروز التي طالبت برحيله بعد الخسارة أمام الزوراء زاخو".