بتهمة المحاباة.. ثورة كتالونية ضد ريال مدريد

2024-04-19 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أحدثت موافقة رابطة الليجا، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، على تعديل موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، فوضى كبيرة في الكرة الإسبانية.

وكان من المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، يوم السبت 27 أبريل/نيسان المقبل، لكنه طلب اللعب مساء الجمعة، نظرًا إلى أنه سيواجه بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في هذا الصدد: "تغيير موعد مباراة ريال مدريد أدى إلى فوضى، أثرت بشكل مباشر على 6 مباريات".

وأضافت: "ريال سوسيداد باع تذاكر المباراة بالكامل، لكن الآن لن يستطيع العديد من المشجعين الحضور، لأن الجمعة يوم عمل، ولديهم التزامات تمنعهم من الذهاب للمباراة".

وأشارت الصحيفة إلى وجود حالة من الغضب لدى جماهير سوسيداد، حيث كان النادي الباسكي قد طلب نفس الأمر، قبل مواجهة ريال مدريد في الدور الأول من الليجا، إذ كانت تنتظره بعدها مباراة مع إنتر ميلان بدوري الأبطال.

لكن طلب سوسيداد قوبل بالرفض حينها من جانب رابطة الليجا، وفقًا لـ"سبورت".

وتابعت الصحيفة: "برشلونة أيضًا بين المتضررين، حيث كان سيواجه فالنسيا يوم السبت 27 أبريل، وتم تأجيل اللقاء إلى 29 أبريل، رغم بيع فالنسيا كل التذاكر".

وواصلت: "ماذا سيحدث لهؤلاء الجماهير الذين لن يتمكنوا من الحضور؟ ورابطة الليجا لم تقدم أي رد.. تفضيل مصالح النادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز أصبح فوق الجماهير الإسبانية".

المصدر: سبورت