الدفاع المدني: اكملنا خطة تأمين موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير

2024-04-19 15:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، استكمال خطتها الخاصة لتأمين موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير. وذكر بيان للمديرية تلقته الاقتصاد نيوز، أن الدفاع المدني استكملت خطتها الخاصة لتأمين الحقول الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظات العراقية بتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية الماسكة للأرض وبالتعاون مع وزارة الزراعة للاطلاع على الخطة الزراعية، وكذلك توقيتات الحصاد للحقول من أجل مرافقة الحاصدات، وبإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك. وأضاف أن مديرية الدفاع المدني تمتلك خبرة ثرة سابقة في تأمين الحقول الزراعية أسهمت في الحفاظ على المحصول الزراعي وكان لها الدور الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير.