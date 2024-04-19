التربية تمدد فترة الاعتراضات على تعيينات تربية الكرخ الثالثة

2024-04-19 16:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، (19 نيسان 2024)، عن تمديد فترة الاعتراضات على التعيينات في مديرية تربية بغداد/ الكرخ الثالثة.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبناءً على ما جاء في توصيات اللجنة التدقيقية التابعة الى الوزارة، تم تمديد فترة الاعتراضات في تربية الكرخ الثالثة من يوم الأحد الموافق 21 نيسان ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 25 نيسان وحسب الضوابط الآتية:

1 - يحق الإعتراض للخريج الذي لم يقدم إعتراضا إلكترونيا سابقا.

2- كل من لديه استمارة تقديم وزارية له الحق بالاعتراض للعناوين (مدرس، ومعلم جامعي ومعلم).

3- الالتزام بدقة المعلومات الواردة في الاعتراض.

4- يكون تقديم الاعتراض بالنسبة لمناطق المركز (الكاظمية - سما الكاظمية - الحرية - العدل والاسكان) لدى وحدة الخدمة الفرعية في ديوان المديرية.

5- يكون تقديم الاعتراضات (للمناطق التابعة لقسم التاجي والطارمية) في بناية قسم التاجي والطارمية.

أما المستمسكات المطلوبة في الاعتراض، فهي:

- نسخة من الاستمارة الالكترونية التي تم التقديم بها أو مايثبت التقديم.

- مايثبت شهادة التخرج سواء كانت جامعية أو معهد / وثيقة أو تأييد تخرج مع ذكر المعدل والاختصاص الدقيق وسنة التخرج.

- ⁠المستمسكات الثبوتية /استنساخ ملون.

- ⁠بالنسبة لذوي الشهداء وذوي الإعاقة يكون المتقدم من ذوي الشهداء وذوي الاعاقة حصرا مع جلب ما يثبت ذلك.



