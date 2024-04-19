لانتشاره في موسم التقلبات المناخية.. الزراعة تعلن إجراءات للحد من تفشي الحمى النزفية

2024-04-19 16:48:01 - المصدر: واع

بغداد-واع-آمنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن اتخاذها إجراءات لمنع تفشي مرض الحمى النزفية بين المواشي.وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "استناداً لتوجيهات وزير الزراعة وبإشراف ومتابعة الوكيل الفني لوزارة الزراعة، باشرت المستشفيات البيطرية في عموم المحافظات بحملة رش واسعة لأماكن إيواء الحيوانات والجوبات للقضاء على الوسيط الناقل لمرض الحمى النزفية (القراد)".وأضاف أن"الوزارة قامت بتوفير المبيدات الرصينة من مناشئ عالمية كمبيد الدلتا مثرين، حيث ترش الحظائر والأبقار والجاموس وتغطس الأغنام والماعز"، مشيراً إلى أنه "سيتم تطويق مناطق الإصابة ومنع حركة الحيوانات واللحوم من والى المناطق التي تتواجد فيها الإصابة ومنع ظاهرة الجزر العشوائي، والتأكيد على الذبح في الأماكن المسموح فيها كالمجازر، فضلاً عن أماكن تواجد الأطباء البيطريين".وبين الخفاجي أن "مرض الحمى النزفية هو مرض سببه فايروس تحمله حشرة القراد ويظهر خلال الفترة الحالية لاختلاف درجات الحرارة".وأوضح أن"إجراءات الوزارة التي اتخذتها انطلقت من 4/1 ولمدة شهرين"، مشيراً الى أن"التوعية لمربي الحيوانات والمواطنين مستمرة، وأن أعراض المرض لا تظهر بالحيوان فقط ولكن للإنسان أيضاً".