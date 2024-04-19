2024-04-19 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت وزارة الخارجيّة، اليوم الجمعة، أن لفلسطين حقا تاريخيا في إقامة دولتها وحرمانها يمثل انتهاكاً.

وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الخارجية تُعرب عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة- بحسب البيان- أن" لفلسطين حقا تاريخيا في إقامة دولتها، وحرمانها من هذا الحق يمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني مما يعرض المنطقة لخطر عدم الاستقرار الدائم، وينذر بعواقب مدمرة، خصوصاً في ظل استمرار الحرب ضد غزة وفشل الجهود الدولية في إنهاء الأزمة".