البيئة تعلن التوجه لنصب بوابات للفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية

2024-04-19 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلاميأعلنت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، التوجه لنصب بوابات للفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية.وقال مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع صباح الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك توجيها من رئيس الوزراء بنصب بوابات للفحص الاشعاعي بالمنافذ الحدودية كافة البرية والبحرية والجوية، ووصلتنا أخيراً دفعة هذه البوابات الحديثة وسنبدأ بنصبها في البصرة، ونستكمل نشر كل هذه البوابات في كل المنافذ الحدودية".وأضاف، أنه "اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل سيتم البدء بتنصيب هذه البوابات والاستمرار بذلك إلى أن نغطي كل البوابات في جميع المنافذ الحدودية والتي ستتحقق من كل ما يدخل وترصد أي جسم ملوث أو يحمل مصدراً إشعاعيا".