رئيس الهيئة والسفير السعودي يؤكدان أهمية توسيع العلاقة بين البلدين

2024-04-19 17:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، والسفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري، اليوم الجمعة، (19 نيسان 2024)، أهميَّة تعميق العلاقة بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات الاقتصاد والاستثمار ومكافحة الفساد.

وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، ان حنون نوه خلال اللقاء "بالبرامج الحكوميَّة وسياسات الدولة في المرحلة الراهنة التي تسعى للانفتاح على دول العالم بعد عقودٍ من القطيعة؛ جرَّاء الحروب التي شنَّها النظام الدكتاتوري والعمليَّات الإرهابيَّة بعد العام 2003".

وأشار حنون إلى، أنَّ "رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) وجَّه جميع مؤسَّسات الدولة للانفتاح على الخارج والإفادة من التجارب والخبرات في المجالات كافة، واصفاً العلاقة بين العراق والسعوديَّة بأنهما أسرة واحدة ينبغي السعي لتحقيق المصالح المشتركة ودفع الشرور عنهما، لا سيما الإرهاب والفساد".

وشدَّد على، أن "مكافحة الفساد من العوامل المُهمَّة لتوفير بيئةٍ آمنةٍ للاستثمار وعدم تعرُّض المستثمرين للابتزاز والخضوع للرشوة،" مُنبِّـهاً إلى، أن "توفير الأمن ومحاربة الفاسدين يسهلان للمستثمرين تحقيق إنتاجٍ جيّدٍ ومشاريع رصينةٍ".

من جانبه أشاد السفير السعودي "بتطوُّر العلاقات بين البلدين في الأعوام المُنصرمة، مُنوّهاً

بعمق العلاقة والأواصر المُتجذّرة بين العراق والسعوديَّـة، مُعرباً عن أمله في تكلُّل تلك العلاقة بإبرام اتفاقاتٍ ومُذكَّرات تفاهم، لا سيما في مجال مكافحة الفساد، مشيداً بتجربة هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد، لا سيما في المرحلة الراهنة".

وقام الشمري بتسليم دعوة من رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (مازن بن إبراهيم الكهموس) للقاضي (حيدر حنون)؛ لحضور أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحرّيات الماليّة، المُزمع عقده في الرياض منتصف شهر أيار من العام الجاري.