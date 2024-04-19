2024-04-19 17:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوجزت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم غد السبت، مشيرة الى انها سترتفع الى الاربعين في محافظتين.

وبحسب تقرير الهيئة الذي تلقته "بغداد اليوم"، فإن "محافظتي ذي قار والنجف، ستسجلان درجات حرارة تبلغ 40 مئوية غدا السبت، فيما ستسجل بغداد وواسط والمثنى والديوانية والبصرة وبابل، 39 درجة مئوية.

وادنى درجات حرارة سيتم تسجيلها في دهوك وتبلغ 27 درجة مئوية.







