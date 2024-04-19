الذهب يسجل مكاسب اسبوعية

2024-04-19 17:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2386.05 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولارا، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولارا الذي سجله يوم الجمعة الماضي، ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2401.20 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.28 دولارا للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.39 دولارا فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولارا. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.