السوداني: الحكومة تمضي بمشاريع مهمة في الصناعة الدوائية والسكن

2024-04-19 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، (19 نيسان 2024)، ان "الحكومة تمضي بمشاريع مهمة في الصناعة الدوائية والسكن".

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني، التقى نخبة من رجال الأعمال العراقيين المقيمين في ولاية ميشيغان الأمريكية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة".

واستعرض رجال الأعمال تخصصات شركاتهم وأعمالها، وأبدوا استعدادهم التواجد في العراق لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمشاركة فيها والمساهمة في بناء بلدهم".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن "العراق يشهد اليوم واقعاً جديداً في ما يتعلق بالقطاع الخاص، "موضحاً "سلسلة من الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة والتسهيلات التي منحتها للقطاع الخاص" مشيرا، إلى "ما تمّ إنجازه على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي، بما أوصل نسبة التعاقدات الممتثلة للمعايير العالمية إلى نسبة 80% وفق تقارير المؤسسات الدولية".

وتطرق إلى "المشاريع المهمة للحكومة في مجال الصناعة الدوائية وفي قطاع السكن، "مشيراً إلى "الشروع بإنشاء المدن السكنية الجديدة، التي تتضمن تشييد عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وما توفره من فرص عمل للشباب، وتنشيط قطاع البناء وعشرات المهن الملحقة به".

وحثّ رئيس مجلس الوزراء رجال الأعمال العراقيين نحو اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، وجلب خطوط إنتاجية للمعامل والمصانع بمختلف التخصصات،" مشيراً إلى، أن "موازنة العراق للسنوات الثلاث تضمنت، ولأول مرة، تقديم ضمانات سيادية للقطاع الخاص، إلى جانب تأسيس صندوق العراق للتنمية، الذي سيعمل مع هذا القطاع في تنفيذ مشاريع حيوية ومهمة، بما يساهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتطبيق رؤية الحكومة في تنمية مستدامة وعراق قوي ومزدهر".