العراق يعرب عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع خاص بفلسطين

2024-04-19 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، (19 نيسان 2024)، عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن الدولي بتمرير مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "لفلسطين حقاً تأريخياً في إقامة دولتها وأن حرمانها من هذا الحق يمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني مما يعرض المنطقة لخطر عدم الاستقرار الدائم وينذر بعواقب مدمرة".

وكانت الولايات المتحدة، استخدمت ليل الخميس، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع.