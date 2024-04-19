2024-04-19 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، أن أغلب المولدات الأهلية زُودت بالعدادات، فيما أشارت إلى أن تسعيرة الأمبير تتوقف على ساعات التشغيل. وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة، قيس الكلابي، إن “احتساب تسعيرة الأمبير يعتمد على ساعات التشغيل وفقاً لقراءة العدادات التي نصبت في أغلب مولدات العاصمة”. وأضاف الكلابي، أن “التسعيرة ستكون من خلال تلك القراءة […]

ظهرت المقالة محافظة بغداد: تسعيرة الأمبير تحددها ساعات التشغيل أولاً على Eishan.