2024-04-19 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أثار الهجوم العسكري المنسوب لإسرائيل ضد إيران وحلفائها في المنطقة، التساؤلات حول طيّ طهران وتل أبيب صفحة الهجمات العسكرية المتبادلة. وحسب تقارير إعلامية، فإن سلسلة من الانفجارات وقعت بشكل متزامن الجمعة، في إيران وسوريا والعراق، وذلك على إثر هجوم إسرائيلي بالصواريخ والمسيرات، فيما لم تعلق السلطات الإسرائيلية رسميًّا على ذلك. وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع […]

ظهرت المقالة “انفجارات أصفهان”.. طي صفحة “الحرب المفتوحة” والعودة لقواعد الاشتباك أولاً على Eishan.