2024-04-19 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الخارجيّة، اليوم الجمعة، أن لفلسطين حقا تاريخيا في إقامة دولتها وحرمانها يمثل انتهاكاً. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “العراق يعرب عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”. وأكدت الوزارة أن” لفلسطين حقا تاريخيا في إقامة دولتها، وحرمانها من هذا الحق […]

ظهرت المقالة العراق محذراً: حرمان فلسطين من عضوية الأمم المتحدة يعرض المنطقة للخطر أولاً على Eishan.