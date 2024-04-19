2024-04-19 18:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، أن أغلب المولدات الأهلية زُودت بالعدادات، فيما أشارت إلى أن تسعيرة الأمبير تتوقف على ساعات التشغيل.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة، قيس الكلابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "احتساب تسعيرة الأمبير يعتمد على ساعات التشغيل وفقاً لقراءة العدادات التي نصبت في أغلب مولدات العاصمة".وأضاف الكلابي، أن "التسعيرة ستكون من خلال تلك القراءة وساعات التجهيز الفعلية المجهزة للمواطنين".وأشار، إلى أنه "ستتم متابعة جميع المولدات من قبل الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، وسيتم رفع مذكرات إلى مركز الشرطة والقضاء بحق المخالفين ومحاكمتهم وفق المادة 240 من قانون العقوبات".وتابع، أنه "بخصوص الإجراءات الفنية سيتم إرسال كتاب إلى المنتجات النفطية لغرض دفع الغرامة المعنية سواء كانت في ساعات التشغيل أو عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية".