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السيد الصدر يطالب البرلمان بتشريع قانون يعطل الدوام الرسمي في عيد الغدير

السيد الصدر يطالب البرلمان بتشريع قانون يعطل الدوام الرسمي في عيد الغدير
السيد الصدر يطالب البرلمان بتشريع قانون يعطل الدوام الرسمي في عيد الغدير
2024-04-19 19:24:01 - المصدر: واع
بغداد - واع 
طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، البرلمان بتشريع قانون يعطل الدوام الرسمي في عيد الغدير.
وقال السيد الصدر في تغريدة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بأمر من الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها، يجب على مجلس النواب العراقي تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة (عيد الغدير الأغر ) عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم"، فيما يلي نص التغريدة:


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