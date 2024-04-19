السيد الصدر يطالب البرلمان بتشريع قانون يعطل الدوام الرسمي في عيد الغدير

2024-04-19 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعطالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، البرلمان بتشريع قانون يعطل الدوام الرسمي في عيد الغدير.وقال السيد الصدر في تغريدة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بأمر من الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها، يجب على مجلس النواب العراقي تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة (عيد الغدير الأغر ) عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم"، فيما يلي نص التغريدة: