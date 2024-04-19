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سلة الكرخ يحصد فوزا على الحشد ويضرب موعدا مع النفط في نصف نهائي الممتاز

سلة الكرخ يحصد فوزا على الحشد ويضرب موعدا مع النفط في نصف نهائي الممتاز
سلة الكرخ يحصد فوزا على الحشد ويضرب موعدا مع النفط في نصف نهائي الممتاز
2024-04-19 19:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
حقق فريق الكرخ بكرة السلة، اليوم الجمعة، فوزا مثيرا على الحشد بنتيجة 81 / 70 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ ضمن سلسلة مباريات ( البلاي أوف).
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكرخ نجح في تحقيق الفوز على منافسه فريق الحشد بنتيجة 81 / 70 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ ضمن آخر جولة لكسر التعادل في بلاي أوف الدوري الممتاز بكرة السلة لتصبح النتيجة لصالح الكناري 3 / 2".
وأضاف، إن "الكرخ بهذا الفوز تأهل إلى الدور نصف النهائي ليواجه فريق النفط في قمة مواجهات المربع الذهبي".

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