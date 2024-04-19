سلة الكرخ يحصد فوزا على الحشد ويضرب موعدا مع النفط في نصف نهائي الممتاز

2024-04-19 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الكرخ بكرة السلة، اليوم الجمعة، فوزا مثيرا على الحشد بنتيجة 81 / 70 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ ضمن سلسلة مباريات ( البلاي أوف).وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكرخ نجح في تحقيق الفوز على منافسه فريق الحشد بنتيجة 81 / 70 نقطة في المباراة التي جرت في قاعة نادي الكرخ ضمن آخر جولة لكسر التعادل في بلاي أوف الدوري الممتاز بكرة السلة لتصبح النتيجة لصالح الكناري 3 / 2".وأضاف، إن "الكرخ بهذا الفوز تأهل إلى الدور نصف النهائي ليواجه فريق النفط في قمة مواجهات المربع الذهبي".