الوطني للصالات يخسر أمام نظيره الأوزبكي بـ4 أهداف

2024-04-19 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر المنتخب الوطني للصالات، اليوم الجمعة، أمام نظيره الأوزبكي بنتيجة 4 / 1 في المباراة التي جرت في العاصمة التايلندية بانكوك ضمن مباريات الدور الثاني للمجموعات من نهائيات آسيا.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع، أن "الشوط الأول انتهى بتقدم أوزبكستان 2 / 0، فيما استمرّت أخطاء لاعبينا في الشوط الثاني ليتمكن الأوزبكي من إنهاء المباراة لصالحه 4 / 1 ".وأضاف، أنه "مازالت حظوظ منتخبنا قائمة إذ ينتظره لقاء مهم مع استراليا يوم الأحد المقبل"، لافتا الى أن " منتخبنا قد حقق فوزا عريضا على شقيقه السعودي بنتيجة 5 / 1 في مستهل مشواره في بطولة آسيا لكرة الصالات".