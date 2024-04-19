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الوطني للصالات يخسر أمام نظيره الأوزبكي بـ4 أهداف

الوطني للصالات يخسر أمام نظيره الأوزبكي بـ4 أهداف
الوطني للصالات يخسر أمام نظيره الأوزبكي بـ4 أهداف
2024-04-19 19:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
خسر المنتخب الوطني للصالات، اليوم الجمعة، أمام نظيره الأوزبكي بنتيجة 4 / 1 في المباراة التي جرت في العاصمة التايلندية بانكوك ضمن مباريات الدور الثاني للمجموعات من نهائيات آسيا. 
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع، أن "الشوط الأول انتهى بتقدم أوزبكستان 2 / 0، فيما استمرّت أخطاء لاعبينا في الشوط الثاني ليتمكن الأوزبكي من إنهاء المباراة لصالحه 4 / 1 ".
وأضاف، أنه "مازالت حظوظ منتخبنا قائمة إذ ينتظره لقاء مهم مع استراليا يوم الأحد المقبل"، لافتا الى أن " منتخبنا قد حقق فوزا عريضا على شقيقه السعودي بنتيجة  5 / 1 في مستهل مشواره في بطولة آسيا لكرة الصالات".

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