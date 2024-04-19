انطلاق فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية للدورة 11

2024-04-19 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية للدورة 11.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية انطلقت اليوم على أرض مدينة بابل الأثرية في نسخته الحادية عشرة بمشاركة عراقية وعربية وعالمية واسعة".وأضاف، أن "المهرجان تضمن عزف السلام الجمهوري العراقي والفلسطيني ، وتضمن أيضا فعاليات وجلسات شعرية للشاعر (موفق محمد) ومعرض للكتاب وفنون تشكيلية".