أمين بغداد: الحكومة تقود حملة كبرى للبناء والتنمية وزيادة المساحات الخضراء

2024-04-19 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد أمين بغداد عمار موسى، اليوم الجمعة، أن إقامة مهرجان الزهور بنسخته الـ 13 حدثا يتزامن مع حملة الحكومة الكبرى للبناء والإعمار والتنمية وزيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة وزيادة الصور الجمالية الحضارية التي تشهدها العاصمة ومختلف المحافظات العراقية، مشيرا إلى أن مهرجان الزهور يهدف لإشاعة وإدامة وثقافة زراعتها.وقال موسى في كلمته بافتتاح المهرجان وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المهرجان يقام هذا العام بعنوان (بغداد زهور وإعمار) بمشاركة محلية وعربية وأجنبية واسعة، والحضور المحلي يضم مختلف المؤسسات الحكومية في محافظات البلاد وكذلك الدوائر التابعة لأمانة بغداد".وأضاف، "لا بد من الإشارة إلى أن هذا العرس الربيعي البغدادي اعتادت العاصمة على إقامته منذ أربعينيات القرن الماضي حتى تحول لمهرجان دولي يقام سنويا منذ العام 2009 باستثناء فترة جائحة كورونا".وتابع أن "الهدف من إقامة هذا المهرجان هو إشاعة وإدامة وثقافة زراعة الزهور والنباتات والأشجار وزيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة وزيادة الصور الجمالية في العاصمة لما تحمله من معان إنسانية سامية"وأشار موسى في كلمته إنه " في الوقت الذي نحتفل اليوم بافتتاح هذا المهرجان الجميل الخاص بالزهور والربيع فإن أمانة بغداد بمختلف أجهزتها تواصل الليل بالنهار وبجهد مضاعف واستثنائي منذ شهور مضت أعمالها البلدية لإكساء بغداد ثوبها الجميل وحلتها الزاهية التي تداعب الخيال كمدينة عريقة ضاربة في القدم ومكانتها في ركب الحضارة الإنسانية، وهكذا فإن جهد الحملة الخدمية الكبرى التي يقودها رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وامانة بغداد، جزء اساسي منها في الآونة الاخيرة يعطي ثماره الملموسة والواضحة والتي نلمسها لمس اليد، وهكذا فإن مهرجان الزهور هذا انما تأتي إقامته في هذه المرحلة ليصبح جزءا اساسيا من حملة البناء والإعمار والتنمية وزيادة المساحات الخضراء التي تشهدها بغداد جراء الجهود المخلصة التي تبذلها ملاكات العمل المباركة والشجاعة التي تهدف الى خدمة وبناء عراقنا العزيز وعاصمتنا الحبيبة".