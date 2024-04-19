القاضي زيدان يتسلم لوحة (معجزة الخلق) في قطر

2024-04-19 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، لوحة (معجزة الخلق) في قطر.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): ان" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان تسلم هدية الفنان علاء بشير إلى مجلس القضاء الأعلى لوحة (معجزة الخلق)".وأضاف البيان، أن" مراسم حفل التسليم جرت في مقر سفارة جمهورية العراق في دولة قطر الشقيقة بحضور القائم بأعمال السفارة أحمد صبيح النقاش والوفد القضائي المرافق لرئيس المجلس".وتابع البيان، أن" رئيس المجلس شكر باسم مجلس القضاء الأعلى الفنان علاء بشير على شعوره الوطني وإصراره على ان تقدم هذه اللوحة الثمينة هدية لبلده العراق رغم العروض المغرية المقدمة له لبيع هذه اللوحة إلا أنه أصر على ان تكون هدية للقضاء العراقي".يذكر أن" وفد قضائي برئاسة رئيس المجلس وقضاة المحاكم التجارية في بغداد الرصافة والكرخ يشارك في اجتماع المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة".