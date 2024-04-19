"معجزة الخلق".. زيدان يستلم من الفنان علاء البشير هدية لمجلس القضاء

2024-04-19 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الجمعة، (19 نيسان 2024)، هدية الفنان الدكتور علاء البشير إلى مجلس القضاء الأعلى لوحة (معجزة الخلق).

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مراسم حفل التسليم جرت في مقر سفارة جمهورية العراق في دولة قطر بحضور القائم بأعمال السفارة احمد صبيح النقاش والوفد القضائي المرافق لرئيس المجلس".

وشكر زيدان باسم مجلس القضاء الأعلى، "الفنان البشير على شعوره الوطني واصراره على ان تقدم هذه اللوحة الثمينة هدية لبلده العراق رغم العروض المغرية المقدمة له لبيع هذه اللوحة إلا انه اصر على ان تكون هدية للقضاء العراقي".

يذكر ان وفدا قضائيا برئاسة زيدان وقضاة المحاكم التجارية في بغداد الرصافة والكرخ يشارك في اجتماع المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.