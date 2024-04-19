2024-04-19 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، انها سجلت "تراجعا كبيرا" في الزخم المروري في العاصمة بغداد خلال الايام القليلة الماضية، وذلك في ادعاء يخالف ما تسجله مشاهدات المواطنين، بعد دخول قرار تغيير اوقات الدوام حيز التنفيذ.

وقال مدير اعلام المديرية المقدم محمد الحسون لـ"بغداد اليوم"، إن "الزخم المروري في بغداد شهد تراجعا كبيرا خلال الايام القليلة الماضية بعد تطبيق قرار تغيير أوقات الدوام الرسمي لعدد منّ مؤسسات الدولة ".

وبين الحسون أن "الزخم المروري سوف ينخفض بشكل اكبر بعد افتتاح مشاريع فك الاختناقات المرورية خلال المرحلة المقبلة، فهناك اهتمام كبير لخفض الزخم المروري في العاصمة بغداد وهذا الانخفاض الحالي لمسه المواطنون".

ويتفق ادعاء مديرية المرور مع فئة قليلة من المواطنين، وهم موظفو الوزارات والمؤسسات الذين تم تحديد دوامهم عند الساعة السابعة والثامنة صباحًا، حيث يخرج هؤلاء بين الساعة السادسة والسابعة صباحًا وتكون الطرق غالبًا غير مزدحمة بالفعل، في الوقت الذي كانت هذه الساعات، ساعات ذروة لكن الازدحام انخفض فيها بشكل كبير.

بالمقابل، زحفت ساعات الذروة لتكون بين الساعة الثامنة والـ 12 ظهرًا بل وامتدت الازدحامات لتخنق العاصمة بغداد طوال اليوم حتى الساعة السادسة عصرا وهو موعد خروج طلبة الجامعات، بعد ان كان الازدحام يتركز خلال ساعات بدء الدوام وانتهائه فقط، اصبح الازدحام طوال ساعات اليوم، حيث ان المراجعين من المواطنين والمتبضعين وغيرهم كانوا يخرجون بعد الساعة التاسعة صباحا عندما يكون الموظفون قد دخلوا دوائرهم بالكامل، لكن الان اصبح المتبضعون وغيرهم يخرجون في الساعة التاسعة ليتزاحمون مع موظفي بعض الوزارات وطلبة الجامعات الذين يبدأ دوامهم بين الساعتين التاسعة والعاشرة.